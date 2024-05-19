TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2023 yılında Yozgat'ta canlı doğan bebek sayısı 4 bin 1 olarak kaydedildi. Bu rakam, doğurganlık hızının 2015'ten bu yana sürekli bir düşüş trendi sergilediğini ortaya koyuyor. 2021 yılında 1,54 olan doğurganlık hızı, 2022'de 1,49'a ve 2023'te ise 1,37'ye geriledi.

DOĞURGANLIK HIZINDAKİ TARİHSEL DEĞİŞİM

2009 yılından itibaren Yozgat'ta doğurganlık hızında yaşanan değişim şu şekilde oldu:

2009: 2,25

2010: 2,07

2011: 2,04

2012: 2,03

2013: 1,98

2014: 2,08

2015: 2,09

2016: 2,01

2017: 1,99

2018: 1,84

2019: 1,72

2020: 1,64

2021: 1,54

2022: 1,49

2023: 1,37

DEMOGRAFİK YAPIDA ÖNEMLİ DEĞİŞİMLER

Yozgat'taki doğurganlık oranlarındaki bu düşüş, ilin demografik yapısında önemli değişikliklere işaret ediyor. Uzmanlar, ekonomik, sosyal ve kültürel faktörlerin bu eğilimde etkili olduğunu belirtiyor.

Eğitim seviyesindeki artış, kentsel yaşamın yaygınlaşması ve kadınların iş gücüne katılımındaki artış gibi faktörler, doğum oranları üzerinde önemli etkiler yaratıyor. Ayrıca, aile planlaması hizmetlerine erişim, doğum kontrol yöntemlerinin kullanımı ve bu konudaki bilinçlenme de doğurganlık hızındaki düşüşte rol oynuyor.

GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER

Yozgat'taki doğum istatistiklerinin, ilin gelecekteki demografik ve sosyal dinamiklerini anlamak açısından önemli bir referans noktası olmaya devam edeceği belirtiliyor. Yetkililer, bu düşüşe çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat'ta yaşanan bu demografik değişimler, ilin gelecekteki ekonomik ve sosyal yapısını da etkileyecek kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.