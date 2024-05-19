Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 36 ilde 199 gayrimenkulü 31 Mayıs saat 14:00'te online müzayede ile satışa sunacak. Bu gayrimenkullerden 5 tanesi Kayseri'de bulunuyor. Kayseri’nin Mimar Sinan İlçesi, Melikgazi Mahallesi 2. Etap'ta yer alan 435 konutun bulunduğu alanda, 5 dükkanlı ticaret merkezindeki 34 m²'lik işyerleri de satışa çıkacak. Kayseri'deki bu işyerlerinin tahmini bedelleri ise 663 bin TL ile 700 bin TL arasında değişiyor.

Açık artırma toplantısına katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine katılım teminatlarını yatırmak zorunda. Her bir taşınmaz için ayrı ayrı teminat yatırılması gerektiği belirtiliyor.

TOKİ KAYSERİ’DE 429 KONUT SATIŞI DA GERÇEKLEŞTİRECEK

TOKİ'nin yaptığı açıklamaya göre, Kayseri’de 429 konut satışı da gerçekleştirilecek. Mart ayında ihalesi yapılan bu konutların inşaatlarının yakın zamanda başlayacağı duyuruldu. Peki, TOKİ başvuru koşulları nelerdir? TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? Diğer şehirlerde konutlar nasıl inşa edilecek?

TOKİ’nin açıklamasına göre, ev fiyatları ekonomik olacak ve uzun vadeli taksit seçenekleri ile vatandaşlara sunulacak. Taksitlerin vatandaşların gelirlerinin yüzde 30-40'ı oranında olması planlanıyor ve hesaplamalara göre taksitlerin yaklaşık 7 bin TL civarında olacağı belirtiliyor. Ancak bu miktarın yeterli olup olmayacağı ve kaç TL olması gerektiği gibi sorular kamuoyunda tartışılıyor.

Kayseri’de gerçekleşecek gayrimenkul satışına yoğun ilgi gösteriliyor. 31 Mayıs'ta gerçekleşecek olan satış için belirlenen şartları sağlayanlar teminat yatırarak gayrimenkulleri satın alabilecekler.

Bu önemli fırsatı kaçırmamak için şimdiden hazırlıklara başlayın ve belirtilen bankalara teminatlarınızı yatırmayı unutmayın. Daha fazla bilgi ve detaylar için TOKİ’nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.