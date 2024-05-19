Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkanı Osman Gözan ile birlikte Bahçelievler Mahallesi'nde inşaatı devam eden Sarıkaya Müftülüğü Külliyesini ziyaret etti.

Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkanı Osman Gözan, Sarıkaya Müftülüğü Külliyesi inşaat alanında yetkililerden bilgi alarak birçok alanda da incelemelerde bulundu.

Ziyaret sonrasında Sarıkaya Müftülüğünden yapılan açıklamada, “İnşaat alanını gezen Sayın Demir, Sarıkaya Müftüsü Zühdü Elveren'den bina hakkında malumat aldı. Gençlik merkezi, etüt salonu, çevre planlaması ve müftülük hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili konularda bilgi alan Sayın Kaymakamımız daha sonra Sarıkaya Müftülüğü Zinnureyn Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an kursumuzu ziyaret ederek öğretici ve öğrencilerle sohbet etti. Akşam yemeğinde öğrencilerle birlikte olan Sayın Demir, sorulan sorulara cevap verdi ve hafızlıklarını en kısa zamanda tamamlamalarını beklediğini söyledi. Çalışmaları sebebiyle Müftü Bey’le ve kurs çalışanlarına teşekkür eden Sayın Kaymakamımız başarı dilekleriyle kurstan ayrıldı” ifadelerine yer verildi.