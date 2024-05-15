Hat, desen, resim ve karikatür sanatçısı, gazeteci ve şair Yasin Ali Er’in “Bir Tutam Bulut” kitabı okuyucuyla buluştu.

Yazar Yasin Ali Er, gazetemizi ziyaret ederek kitabını hediye etti.

Kitapla alakalı bilgi veren Er, “Bu hikâyede adı geçen kişiler, benim köylülerim olup bütün olaylar bizzat yaşayarak gözlemlediğim hatıralarımdan birkaçıdır. Hikâyenin konuşma bölümlerinde ve metin içinde yer alan isimlerin yazılışında, Yozgat Yöresi'ne mahsus yerel ağız vurgulanmaya ve alfabemizdeki harflerin yettiği kadarıyla uygulanmaya çalışılmıştır. Bazı olaylar anlatılırken, doğal olarak abartılanlar olmuş ve yazılmaması gereken bazı detaylardan söz edilmemiştir. Doğup büyüdüğüm köyüme vefa borcu kabilinden aktarmaya çalıştığım bu anıda adı geçenlerden, ahirete göçenlere rahmet, yaşayanlara sağlıklı ve uzun ömürler dilerim" diye konuştu.

YASİN ALİ ER KİMDİR?

Hat, desen, resim ve karikatür sanatçısı, gazeteci ve şair olan yazar 1955 Yozgat doğumlu.

İlk ve orta öğrenimini Yozgat'ta tamamlayarak 1974 yılında Yozgat İmam Hatip Okulu'ndan mezun olan Yasin Ali Er, yükseköğrenimine devam ettiği işletme fakültesini, ön lisans diploması alarak terk etmek zorunda kalmıştır.

12 Eylül 1980 öncesinde hayalleri elinden alınarak istikbalinin önü tıkananlardandır.

1988 yılında devlet memuriyetinden ayrılarak serbest ticarete başlayan Er, ekonomik anlamda sert iniş ve çıkışları ile sağlık sorunları yaşamasına rağmen hayat mücadelesin- den vazgeçmemiştir.

Hayatının bazı dönemlerine trafik usta öğreticiliği, güreş hocalığı ve yerel televizyon programcılığı da sığdıran yazar, Yozgat Gazetesi, Yerel Bakış Dergisi, Yozgat Hakikat Gazetesi, Sorgun Gerçek Haber Gazetesi ve Sorgun Artı Haber gazetelerinde de köşe yazarlığı, habercilik ve yayın yöneticiliği yapmıştır.

Köşe yazılarında, genel olarak yerel gündemi konu edinen yazar, eleştirilerinde genellikle alaycı bir hiciv dili kullanmaktadır.

1996 yılında çıkardığı Yozgat KÜRSÜ Dergisi'nde mizahi hikâyeleri ve şiirlerinin bir kısmını yayınlamıştır.

Evli, üç erkek çocuk babası ve iki de torunu olan Yasin Ali Er, emekli reklamcı olup, Yozgat Gazetesi'ndeki "ÇİZGİ" adını verdiği köşesinde, zaman buldukça halen yazmaya devam etmektedir.

İkinci hikâye kitabı, şiirlerinin bir kısmı ve köşe yazılarından oluşmaktadır.