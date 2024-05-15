Çiftçi, eğitimci ve iş insanı Bektaş Güren, hizmet amacıyla aday olduğu seçimde seçmenin desteğini alarak muhtar oldu.

Merkez Pembecik köyüne muhtar olan Bektaş Güren, büyükşehirlere köprü kuracağını ve köyün sosyo-kültürel açıdan gelişip kalkınması ile tanıtımı için var gücüyle çalışacağını söyledi.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak hizmet ettikten sonra istifa ederek, açtığı işyerinde zirai işlerle uğraşan muhtar Güren, aynı zamanda da Alevi Kültür Dernekleri Yozgat Şube Başkanlığını da yürütüyor.

Muhtar Güren “Köyümden, şehir dışına ve yurt dışına bir pencere açarak, köylülerimizle irtibat halinde olup köprü kurarak, var olan birlikteliği ve kültürel bağı daha da pekiştirip kaynaşmanın sağlanmasını sürdüreceğim” diye konuştu.

Köy sakinlerinin hepsine teşekkür eden muhtar Güren, sandıktan çıkan oyların karşılığının, köyünün alt yapı, ulaşım, içme suyu, iletişim ve diğer hizmetlerle verileceğini, köylülerden tek isteğinin ise destek olmalarını sözlerine ilave etti.