İşte ehliyetim işte ruhsatım
Bakmadan cezayı yazma memur bey
Tecrübem yoktur ya belki üstadım
Biraz sakin olda kızma memur bey
Sürat normal yüz elliden düşmem ben
Nere gitsem sol şeritten şaşmam ben
Kırk kişiyi ezdim diye şişmem ben
Bakıp dudağını büzme memur bey
Alırım alkolü hız gelir bana
Yüz elli iki yüz az gelir bana
Kuralmış kaideymiş vız gelir bana
Dik dik bakıp beni süzme memur bey
Beni sollayanı hemen sollarım
Çoğu zaman şarampole yollarım
Kaza yapa yapa geçti yıllarım
Gel sen beni bugün üzme memur bey
Hep aynı giderim hızım sabittir
Sol şerit her daim bana aittir
Herkes bilir bunu dünya şahittir
Gel bu düzenimi bozma memur bey
Seksen koyun ezdim mevsim güz idi
Geride yüz tavuk beşi kaz idi
Birde tıra çarptım önüm toz idi
Hepsi yalan dolan düzme memur bey
Doksan dokuz kazam fazla sayılmaz
Vurduğum hiç kalkmaz düşer ayılmaz
Ne hikmetse hep ölürler bayılmaz
Sakın ha peşimde gezme memur bey
Aşık İdris ne dedinse olmadı
Cebin delik hiçbir zaman dolmadı
Cüzdanında beş kuruşu kalmadı
Gel sen bu garibi ezme memur bey