İşte ehliyetim işte ruhsatım

Bakmadan cezayı yazma memur bey

Tecrübem yoktur ya belki üstadım

Biraz sakin olda kızma memur bey

Sürat normal yüz elliden düşmem ben

Nere gitsem sol şeritten şaşmam ben

Kırk kişiyi ezdim diye şişmem ben

Bakıp dudağını büzme memur bey

Alırım alkolü hız gelir bana

Yüz elli iki yüz az gelir bana

Kuralmış kaideymiş vız gelir bana

Dik dik bakıp beni süzme memur bey

Beni sollayanı hemen sollarım

Çoğu zaman şarampole yollarım

Kaza yapa yapa geçti yıllarım

Gel sen beni bugün üzme memur bey

Hep aynı giderim hızım sabittir

Sol şerit her daim bana aittir

Herkes bilir bunu dünya şahittir

Gel bu düzenimi bozma memur bey

Seksen koyun ezdim mevsim güz idi

Geride yüz tavuk beşi kaz idi

Birde tıra çarptım önüm toz idi

Hepsi yalan dolan düzme memur bey

Doksan dokuz kazam fazla sayılmaz

Vurduğum hiç kalkmaz düşer ayılmaz

Ne hikmetse hep ölürler bayılmaz

Sakın ha peşimde gezme memur bey

Aşık İdris ne dedinse olmadı

Cebin delik hiçbir zaman dolmadı

Cüzdanında beş kuruşu kalmadı

Gel sen bu garibi ezme memur bey