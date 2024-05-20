Karanlığın içinden bir güneş gibi doğdun
Yiğit Mustafa Kemal, Türk’e önder Atatürk
Kahraman askerinle düşmanı yurttan kovdun
Yiğit Mustafa Kemal, Türk’e önder Atatürk
Köhnemiş saltanatı söküp temelden yıktın
Aydın düşüncen ile her şeye çağdaş baktın
Laik cumhuriyeti bize miras bıraktın
Yiğit Mustafa Kemal, Türk’e önder Atatürk
Baktığımız her yerde karada denizdesin
Biz seni rehber aldık gittiğimiz izdesin
İsmini unutmadık her an kalbimizdesin
Yiğit Mustafa Kemal, Türk’e önder Atatürk
Vatan millet aşkıydı bütün varlığın varın
Ebedi yaşayacak senin inkılâpların
Bekçisiyiz biz onun dün bugün hem de yarın
Yiğit Mustafa Kemal, Türk’e önder Atatürk
Tarihin gelmiş geçmiş en yüce komutanı
Cesaretle kurtardın sen bu cennet vatanı
Rahmetle anıyoruz bunca şehit yatanı
Yiğit Mustafa Kemal, Türk’e önder Atatürk
Yalınız bizim değil mazlum milletlerin de
Önder rehberi oldun dünyanın her yerinde
Hepsi seni taç yaptı başının üzerinde
Yiğit Mustafa Kemal, Türk’e önder Atatürk
Türk ulusu olarak hep aynı ahvaldeyiz
Yaşlısı genci ile hepimiz bir haldeyiz
Devam edip geliriz yürüdüğün yoldayız
Yiğit Mustafa Kemal, Türk’e önder Atatürk
Yirmi milyon bıraktın şimdi seksen milyonuz
Tüm dünyaya seslenir sesimizi duyunuz
Atatürk yolundayız siz de bize uyunuz
Yiğit Mustafa Kemal, Türk’e önder Atatürk
Âşık İdris söyledi gönlündeki duyguyu
Cennet yaptık gel de gör güzel Anadolu’yu
Temiz ruhun şad olsun kabrinde rahat uyu
Yiğit Mustafa Kemal, Türk’e önder Atatürk