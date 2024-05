Karanlığın içinden bir güneş gibi doğdun

Yiğit Mustafa Kemal, Türk’e önder Atatürk

Kahraman askerinle düşmanı yurttan kovdun

Yiğit Mustafa Kemal, Türk’e önder Atatürk

Köhnemiş saltanatı söküp temelden yıktın

Aydın düşüncen ile her şeye çağdaş baktın

Laik cumhuriyeti bize miras bıraktın

Yiğit Mustafa Kemal, Türk’e önder Atatürk

Baktığımız her yerde karada denizdesin

Biz seni rehber aldık gittiğimiz izdesin

İsmini unutmadık her an kalbimizdesin

Yiğit Mustafa Kemal, Türk’e önder Atatürk

Vatan millet aşkıydı bütün varlığın varın

Ebedi yaşayacak senin inkılâpların

Bekçisiyiz biz onun dün bugün hem de yarın

Yiğit Mustafa Kemal, Türk’e önder Atatürk

Tarihin gelmiş geçmiş en yüce komutanı

Cesaretle kurtardın sen bu cennet vatanı

Rahmetle anıyoruz bunca şehit yatanı

Yiğit Mustafa Kemal, Türk’e önder Atatürk

Yalınız bizim değil mazlum milletlerin de

Önder rehberi oldun dünyanın her yerinde

Hepsi seni taç yaptı başının üzerinde

Yiğit Mustafa Kemal, Türk’e önder Atatürk

Türk ulusu olarak hep aynı ahvaldeyiz

Yaşlısı genci ile hepimiz bir haldeyiz

Devam edip geliriz yürüdüğün yoldayız

Yiğit Mustafa Kemal, Türk’e önder Atatürk

Yirmi milyon bıraktın şimdi seksen milyonuz

Tüm dünyaya seslenir sesimizi duyunuz

Atatürk yolundayız siz de bize uyunuz

Yiğit Mustafa Kemal, Türk’e önder Atatürk

Âşık İdris söyledi gönlündeki duyguyu

Cennet yaptık gel de gör güzel Anadolu’yu

Temiz ruhun şad olsun kabrinde rahat uyu

Yiğit Mustafa Kemal, Türk’e önder Atatürk