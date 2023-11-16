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Adnan Beker, 1964 yılında Ankara'da doğdu ve aslen Yozgat'ın Çadırardıç köyündendir. Genç yaşta ticaret dünyasına adım atan Beker, petrol, inşaat ve enerji sektörlerinde çeşitli başarılar elde etti. TOBB Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliği ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında liderlik gibi önemli görevlerde bulundu. Evli olan Adnan Beker'in 4 çocuğu bulunmaktadır.

SİYASİ KARİYERİ:

Adnan Beker'in siyasi yolculuğu 2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nin Pursaklar Belediye Başkan Adaylığı ile başladı. 2019 yılında ise İYİ Parti'nin Çankaya Belediye Meclis Üyeliği'ne seçilen Beker, dört yıl boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Grup Başkanvekilliği görevini üstlendi. 2023 yılında ise İYİ Parti'den Ankara milletvekili olarak seçilen Beker, siyasi kariyerinde önemli bir döneme imza attı.

16 Kasım 2023 tarihinde Adnan Beker, İYİ Parti'den ayrıldığını kamuoyuna duyurarak siyasi arenadaki yeni yolculuğunu başlattı. İstifasının ardında yatan nedenler ve gelecekteki siyasi planları merak konusu olmaya devam ediyor.