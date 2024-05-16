Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye personeli ile toplantı düzenledi. Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız ve belediye çalışanları katıldı.

Belediye personeli ile maaşların görüşüldüğü toplantıda Başkan Arslan, “Yozgat Belediyesi maalesef zengin çiftlik sahibinin, zengin toprak ağasının olduğu mantığı ile yönetilmiş. Bu insanların, belediyenin, bu denizin bir gün biteceği hiç düşünülmemiş. Sıkıntı sadece Yozgat’ta yok bütün belediyelerde var hatta hükümette de var tasarruf tedbirleri açıklandı. Alınmış kredilere bile faiz belirlemesi yapıldı. Çünkü devletin ekonomik durumu çok kötü. Belediyenin de ekonomik durumu çok kötü. Sendikacı arkadaşlarla birlikte son birkaç yıl önce yaklaşık 400 tane personel alınmış ben olsaydım bu personeli almazdım. Ama almışlar yapacak bir şey yok. Ben kimseyi çıkartmak istemiyorum. Yanlış yapılmış, yanlış insanlar alınmış çalışmak istemeyen insanlar alınmış. İşe gelmeden maaş alan insanlar var. İşe gelmeden alınan her kuruş haramdır, zehirdir, zıkkımdır. Devletin 8 saatinden 9 saatinden çalınan her saniye haramdır, zıkkımdır ve kul hakkıdır” şeklinde konuştu.

“İLK DEFA YAPILIYOR”

Bu zamana kadar işçilerle maaş konusunda toplantı yapmadıklarının altını çizen Arslan, “Benim burada hiçbir işçiyle meselem yok. 5 sene bu belediyeyi yönettim işçilerle böyle bir toplantı yapmadım. 5 yıl boyunca hiçbir işçinin ekmeği ile uğraşmadık. Verebildiğimiz kadar fazla para verdik. Oturduğumuz o koltuk babamızın bize miras bıraktığı bir koltuk değil bu milletin emanetidir bizlere. Bu millet bizi belediye başkanı seçmiş benim malımı iyi yönet, benim paramı iyi harca, benim paramı namuslu harca, benim paramı boşa harcama diye görev verdi. Bizim milletimizin bizlere verdiği görev bu. Biz o koltuklarda emanet oturuyoruz. Bugün bizler sizlerden bir şeyler istiyorsak, bir şeyler yapmak istiyorsak hiçbir kimseye düşmanlık değil. Ben müdürleri de uyarmak istiyorum. Hiçbir kimseyi idare etmeye hakkınız yok. Ağır hastası vardır, cenazesi vardır bunları idare ederiz. Bizler 8 saat çalışıp o maaşı hak etmek zorundayız. Bazı arkadaşları yer değiştirdik bulundukları yerden başka yerlere verdik her taraftan telefon geliyor bizler size ne yaptık sizleri sürgüne göndermedik, onurunuzla oynamadık, çalışacağınız bir yere gönderdik bunlar memuriyetin içerisinde olan şeyler. Bizim yapmamız gereken bir tek şey var aldığımız maaşı son kuruşuna kadar hak edecek şekilde davranmak” ifadelerini kullandı.

“GÜNÜ KURTARMAYA ÇALIŞMIŞLAR”

Yozgat belediyesinin iller bankası geliri hakkında bilgi veren Arslan şu ifadeleri kullandı, “Her ay yaklaşık 24-25 milyon lira. Memurların sadece çıplak maaşı 42 milyon lira. Vakıflar ve Halk Bankasında kredi çekmişler maaşları ödemişler. Yozgat Belediyesi şirketi 5 senedir 1 kuruş SGK primi, vergi ödememiş. Şirketten dolayı SGK’ya 130 milyon borç var. Vergi dairesine 100 milyon borç bulunuyor bu borçları ödemeyi hiç düşünmemişler sadece günü kurtarmaya çalışmışlar. Görevimiz boyunca Yozgat Belediyesini beraberce kurumsallaştıralım belediye ayaklar üzerinde duran bir kurum haline gelsin.”

“DOĞALGAZ KESİLDİ”

Asfalt şantiyesinin doğalgazının kesildiğini söyleyen Arslan, “Yaklaşık 8-9 milyonluk borçtan dolayı asfalt şantiyesinin doğalgazı kapatıldı. ÇEDAŞ her gün elektriği keseceğim diyor 40 milyon lira borç var. Bankalardan temmuzdan bu yana maaş ödemek için 130 milyon lira kredi çekilmiş. Bunları söylemeyecek miyiz bu düşmanlık değil ki ben kimseye düşman değilim, hiç kimseye düşmanlık yapamam. Ama ben haksızlığın ve hadsizliğin düşmanıyım. Benim önceki dönem belediye başkanlığımı bıraktığım dönemimde iller bankasından gelen para yaklaşık 5 milyon civarındaydı ve personel giderimiz 2 buçuk 3 milyon civarındaydı. Yozgat Belediyesi sadece personeline maaş ödemeye çalışan kurum durumunda. Belediyede çalışan her personel kendi evladım olarak görüyorum bunu herkes böyle bilsin. Biz bu kötü durumu Allah’ın izni ile 1 sene içerisinde toparlayacağız. Bizler bu bozuk düzeni düzeltmeye geldik. İlgili arkadaşlarımız sendikayla görüşerek feragatname hazırlayacaklar mümkün olduğu kadar orta yol bulunmaya çalışıldı. Bunun sonucunda da aynı belirli miktarda bizler işlerimizi toparlayana kadar bu yükü beraber çekmiş olacağız” dedi.

“EN KISA SÜREDE DÜZELTECEĞİZ”

İlk fırsatta mali tabloyu düzelteceklerini ifade eden Arslan, “Mali durum düzeldikten sonra tekrar sendikayla konuşup ne yapılması gerekiyorsa yeniden onu yapacağız. Feragat yapılması gerekiyor bu feragattın ölçüsü de şubat ayında ek sözleşme ile ilgili bir geriye gidiş ve ocak ayına dönüş söz konusu ocak ayına döneceksiniz. Bu noktada bütün arkadaşlarımızın bizlere destek olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.