Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mehmet Ekici ve Prof. Dr. Abdullah Sönmezoğlu, “Matematik” alanında elde ettikleri derecelerle Türkiye’nin ve dünyanın en iyi bilim insanları arasında gösterildi.

Research.com tarafından yapılan ve Matematik alanındaki en iyi bilim insanlarının sıralandığı araştırmanın 3. baskısı, OpenAlex ve CrossRef gibi çeşitli veri kaynaklarından derlenen veriler kullanılarak oluşturuldu. Alıntıya dayalı ölçümlerin geliştirilmesine yönelik bibliyometrik veriler toplandı. Sıralamadaki konum, sadece incelenen bir disiplin için yayınları ve alıntı ölçümlerini hesaba katan araştırmacının D-indeksine (Disiplin H-indeksi) dayanılarak oluşturuldu.

Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ekici, Türkiye’den sıralamaya giren 19 bilim insanı arasında 6’ıncı, dünyada bin 228’inci sırada yer aldı. Ayrıca, Doç. Dr. Mehmet Ekici “2023-Research.com Bilimin Yükselen Yıldızları” sıralamasında Türkiye’de 6’ıncı, dünyada ise 479’uncu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Sönmezoğlu ise Türkiye’den sıralamaya giren 19 bilim insanı arasında 12’inci, dünyada bin 979 ’uncu olarak sıralandı. Ayrıca, Prof. Dr. Abdullah Sönmezoğlu “2023-Research.com Bilimin Yükselen Yıldızları” sıralamasında Türkiye’de 10’uncu, dünyada ise 714’üncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Dünyanın önde gelen araştırma ve akademi portallarından biri olan Research.com’un yayımladığı dünyanın ve ülkelerin ‘En İyi Bilim İnsanları’ listesinde yer alan; üniversitemizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden değerli akademisyenlerimizi tebrik ediyorum. Dünya genelinde tanınırlığımızı ve saygınlığımızı artıran Üniversitemizin kıymetli bilim insanlarının başarılarının devamını diliyorum ”dedi.