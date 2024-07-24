Sorged’den Ekolojik Bahçe

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından Ekolojik Bahçe Atölyesi düzenledi.

Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Yozgat’a gelen gönüllüler farkındalık etkinliklerini aralıksız sürdürüyor.

Farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenleyen gönüllüler bir yenisini daha ekledi.

Türk, Ürdün ve İtalyan gençlerin katılımı ile düzenlenen etkinlikte ekolojik bahçenin önemine vurgu yapıldı.

Oluşturulan atölye kapsamında bahçe ziyareti yapılarak, ekolojik sistem nedir? Biyotik ve abiyotik çeşitlilik nedir? Biyoçeşitlilik konularında workshop düzenledi.

Ekolojik bahçelerin neden önemli olduğuna değinen SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Ekolojik bahçe yaratmak ve ekolojik tarım yapmak, hem sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlar, hem de karbon ayak izimizi azaltır. Sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştırmakla kalmaz, çevreyi koruyan pratiklerin de yaygınlaşmasını sağlar. Belki daha da önemlisi, ekolojik bahçeler günlük hayatımızın yoğun koşuşturmasını bir nebze azaltarak doğaya dönmemizi, ruh halimizi düzenlememizi sağlayabilir” dedi.