Yozgat'ta görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Hüseyin Baburşah, Aydın’ın Nazilli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hüseyin Baburşah (53), önceki gün görevli olduğu ekip otosunda kalp krizi geçirdi. Polis memuru Baburşah, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baburşah’ın naaşı, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Nazilli’ye gönderildi. Baburşah’ın cenazesi, Nazilli Koca Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Aile Mezarlığı’nda sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.

Cenazeye Aydın Valisi Yakup Canbolat, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Aydın Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.