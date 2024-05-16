Yozgat'ta görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Hüseyin Baburşah, Aydın’ın Nazilli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Baburşah Son Yolculuğuna Uğurlandı4

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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hüseyin Baburşah (53), önceki gün görevli olduğu ekip otosunda kalp krizi geçirdi. Polis memuru Baburşah, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baburşah Son Yolculuğuna Uğurlandı2

Baburşah’ın naaşı, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Nazilli’ye gönderildi. Baburşah’ın cenazesi, Nazilli Koca Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Aile Mezarlığı’nda sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.

Baburşah Son Yolculuğuna Uğurlandı3

Cenazeye Aydın Valisi Yakup Canbolat, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Aydın Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA