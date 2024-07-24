2024 LGS sınavında başarı gösteren Şehit Adem Canpolat Ortaokulu öğrencilerinin kazanmış oldukları liseleri açıklayan Müdür Aksoy, öğrencileri tebrik ederek eğitim hayatlarında göstermiş oldukları başarının devamını diledi.

Şehit Adem Canpolat Ortaokulu’ndan Zeynep Koyuncu Şehitler Fen Lisesini, Kayra Doğru Erdoğan Akdağ Fen Lisesini, Hilal Kılıç Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesini, Meryem Kaya Şehit Fuat Bahadır Buharalioğlu Anadolu Lisesi, İmran Şahiner Osman Durmaz Fen Lisesi, Melisa İpek Osman Durmaz Fen Lisesi, İrem Karadavut Osman Durmaz Fen Lisesini kazandı.

Aksoy yapmış oldukları başarıdan dolayı öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı; “Eğitim geçmişten geleceğe mirasımızı taşıyan en güçlü meşaledir. Bu meşaleyi taşıyacak gençlerimiz yine en önde. Onlar devraldıkları meşaleler ve köklerinden aldıkları değerler ile vatanımızın ve milletimizin teminatı olacaktır. Nice başarılara sevgili gençler. 2024 LGS sınavında başarı gösteren Şehit Adem Canpolat Ortaokulu öğrencilerimizi, onlara emeklerini esirgemeyen okul idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi en içten duygularımla tebrik eder başarılarının artarak devamını dilerim.”