Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde başlatılan "Sport for Healthy Life (Sport4HealthyLife) başlıklı proje kapsamında İtalya ve Ürdün'den gelen gönüllüler 40 günlük gönüllülük süreci tamamlandı.

Gönüllülere katkılarından dolayı teşekkür eden Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Gönüllülere bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim” dedi.

Konu ile alakalı açıklama yapan Başkan Uğuz, “Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen, Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler Programı çerçevesinde yürüttüğümüz "Sport for Healthy Life (Sport4HealthyLife) başlıklı projemiz kapsamında İtalya ve Ürdün'den gelen gönüllüler 40 günlük gönüllülük süreci tamamladı. Gönüllülere katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.