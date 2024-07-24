İl Müftüsü İsa Yaykın, Kur’an kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet eden Müftü Yaykın, "Çocuklar bizim en değerli varlıklarımızdır. Bizler bütün çocuklarımızı yaz Kur’an kurslarımıza bekliyoruz. Yaz Kur’an kurslarımızda çocuklarımız hem öğreniyor, hem de eğleniyorlar. Halkımızın yaz Kur’an kurslarına ilgisi çok güzel. Başta Sorgun halkı olmak üzere yaz kurslarında görev alan bütün din gönüllülerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“BÜYÜK BİR FIRSAT”

Yaykın, “Yaz Kur'an Kursları yaz tatilinde çocuklar ve gençler için büyük bir fırsattır. Bu Kurslar sayesinde milyonlarca evladımız Kur'an-ı Kerim ile tanışmakta sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) hayatından bilgi sahibi olmakta, İslam inanç esasları, ibadet, ahlak ve dini değerler ile donanmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

“TEBRİK EDİYORUM”

Yaz Kur’an Kursunda futbol turnuvası düzenlendiğini belirten Yaykın, “Yaz Kur'an Kurslarımız tüm hızıyla devam ediyor maşallah. Yaz Kur'an Kurslarımız arası Futbol Turnuvamız da kaybedenin dahi kazandığı incelikle devam ediyor. Emek veren tüm hocalarımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.