Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Simülasyonu etkinliği düzenlendi.

Simülasyonun temel amacından bahseden SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Etkinliğe katılan katılımcıların çevre sorunları ve sürdürülebilir kalkınma konularındaki farkındalıklarını artırırken, empati, takım çalışması ve işbirliği gibi önemli becerilerini geliştirmektir” dedi.

Etkinlikte neler yapıldığı konusunda bir açıklama yapan Başkan Uğuz, “Temel çevre sorunları hakkında sunum. Sürdürülebilir kalkınma prensipleri üzerine tartışma. Simülasyon etkinliğinin ve hedeflerinin tanıtımı. Katılımcılar, farklı paydaşları temsil eden küçük gruplara ayrıldı. Her grup, iş birliği gerektiren bir çevre sorunu ile ilgili bir senaryo aldı (ormansızlaşma, su kirliliği, iklim değişikliği gibi). Gruplar, tüm paydaşların çıkarlarını ve endişelerini dikkate alarak sürdürülebilir çözümler geliştirmek için rol yapma etkinliklerine katıldı” ifadelerini kullandı.