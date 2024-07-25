Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.

Yozgatlı adaylarında merakla beklediği sınava giriş belgeleri hakkında ÖSYM'nin internet sitesinden duyuru yaptı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 4 Ağustos'ta yapılacak 2024-KPSS Lisans ÖABT'ye katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

Adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.