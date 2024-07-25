Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrenciler ile bir araya geldi.

İlçede eğitim veren Yaz Kur’an Kurslarını ziyaret eden Kaymakam Aydın, yetkililerden bilgi alırken öğrenciler ile de sohbet etti.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Aydın, “İlk olarak ilçemizde eğitim veren Yaz Kur’an Kurslarını ziyaret ederek hem hocalarımız ile hem de öğrencilerimiz ile bir araya geldik. Kurs ziyaretlerimizin ardından merkez cami bahçesinde cemaatimizle bir araya gelerek sohbet ettik. Daha sonra cami müştemilatındaki diyanet yayınevini ziyaret ederek raflardaki eserleri inceledik” dedi.