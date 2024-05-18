Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri Masa tenisinde Türkiye 3’ncüsü oldu.
13-17 Mayıs tarihleri arasında Düzce'de düzenlenen KYK Türkiye Müsabakalarında Bozok Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Yozgat Masa tenisi takımı Türkiye 3’ncüsü oldu.
Yozgat Bozok Üniversitesinden yapılan açıklamada, “Gösterdikleri başarıdan dolayı bizleri gururlandıran Üniversitemiz öğrencilerinden Büşra Alpar, Ayşe Durgun, Feyza Sude Demir, Seher Akıncı'yı tebrik eder başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Hakan Demirbaş