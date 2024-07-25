Toplantıya, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra 2024 Paris Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda boy gösterecek 11 sporcu, Ankara ABB ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, teknik heyet ve Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp katıldı.

Başkan Yavaş, olimpiyatlarda ve paralimpik oyunlarda yer alacak sporcuların yanlarında olacaklarını ifade ederek, sporculara tek tek başarılar diledi.

"TAHALAR, RIZALAR GİBİ NİCE SPORCULARIMIZ ÇIKACAK”

Mansur Yavaş, başta güreşçi Taha Akgül olmak üzere olimpiyatlara katılan diğer güreşçilerin Paris'ten başarılarla döneceklerine inandığını dile getirerek, "Şu anda 30 bine yakın sporcumuz var, inşallah bundan sonraki zamanlarda da içlerinden nice Tahalar, Rızalar gibi nice sporcularımız çıkacak. Taha, Rıza ve diğer güreşçilerimiz gibi rol modelleriyle beraber çalışıyorlar. Nice sporcularımız çıkacak. Hem ata sporumuz hem ülkemizin temsili bakımından çok önemsiyoruz. Çünkü özellikle çok uzun yıllar önce mutlaka ve mutlaka güreş müsabakalarından altın madalya beklenirdi olimpiyatlarda diğer dallardan çok fazla umut olmazdı. Şimdi ülke olarak diğer dallarda da oldukça fazla iddiamız var. İnşallah bize düşen kendi sporcularımızın öncelikli olarak orada başarılı olmaları, ülkelerini temsil etmeleri ve orada İstiklal Marşı'nı gururla söyletmelerini hep beraber bekliyoruz. Ben kendilerini başarılar diliyorum. Moralleri gayet iyi. Bir kulak damlasını nedeniyle rızanın bir şansızlığı oldu inşallah onun yerine katılan Hamza arkadaşımız da Rıza'yı aratmayacaktır" dedi.

"VASTAREL DİYE BİR İLAÇ KULLANDIM"

Yaşadığı kulak çınlaması nedeniyle kullandığı ilacın içerisinde 'Vücuda ek enerji sağlayıcı madde kullandığı' tespit edilen milli güreşçi Rıza Kayaalp, 25 yıllık güreş hayatında yüzlerce kez doping testlerine girdiğini belirterek, "Şimdiye kadar hiçbir sıkıntım olmadı Allah'a şükür. Sadece kulağımda yaşadığım bir çınlama yüzünden iki senedir özellikle de olimpiyat stresinden dolayı artan çınlama, antrenmanlar da baş dönmesi de yapıyordu. Doktoruma danışarak Vastarel diye bir ilaç kullandım. Ben hayatım boyunca bir şeyi sormadan kullanmadığımı herkes bilir. Hayatım boyunca bilmediğim hiçbir ilaç kullanmadım. Bunu da yine doktoruma sorarak kullandım" diye konuştu.

"VİCDAN OLARAK ÇOK RAHATIM"

Vastarel adlı ilacın içerisinde böyle bir madde olduğunu bilmediğini söyleyen Kayaalp, "Zaten biraz kullandıktan sonra yan etkisinden dolayı bıraktım, olimpiyattan sonra kullanmayı düşündüm çünkü daha çok başımı ağrıttı. Bir hafta sonra numune almaya geldiler. Bir ay sonra sonuç açıklanınca şok geçirdim. Daha da onun şokunu atlatamıyorum çünkü hiç beklemiyordum. Hayatım boyunca dikkat ettiğim, her zaman korktuğum durum başıma geldi. Allah'a şükürler olsun vicdan olarak çok rahatım" açıklamasında bulundu.