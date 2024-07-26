Yozgat'ın Gururu Paris Olimpiyatları'nda

Yozgatlı antrenör Yusuf Köse, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Antrenör Yusuf Köse, 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek A+U23 Kadın Güreş Milli Takımı'nın teknik ekibinde yer aldı.

Konu ile ilgili Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yozgatlı antrenör Yusuf Köse, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi A+U23 Kadın Güreş Milli Takımı'nın teknik ekibinde temsil edecek. 26 Temmuz 2024 tarihinde başlayan olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza ve 5-11 Ağustos tarihleri arasında Paris'te mücadele edecek A+U23 Kadın Güreş Milli Takımı'na başarılar diliyoruz” denildi.