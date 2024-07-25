27 Temmuz’da yapılacak kongre ile yeni yönetimin belirleneceği Bozokspor’un başkanın kim olacağı bir süredir Yozgat kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Bir süre önce kulüp başkanlığını bırakacağını açıklayan mevcut Başkan Celal Köse, takımın yönetimini devretmek üzere hafta sonu gerçekleşecek kongreyi işaret etmişti.

Bu gelişmelerin ardından gazetemize açıklamada bulunan Yozgatlı iş insanı Bahadır Yılmaz, kırmızı-siyahlı takımımızın içinde bulundu kritik süreçten etkilenerek, duygusal bağlamda garip memleketimizin takımının sıkıntıya düşmesine gönlünün razı gelmediğini ifade ederek Yozgat Belediyesi Bozokspor başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ

Yozgat’a olan vefa borcumuzu ödemek için bu yola çıktık diyen Yılmaz, kulüp içinde sorunların fazlasıyla olduğu bu dönemde camianın ayakta kalması için ellerinden gelen tüm çabayı göstermek için aday olduğunu ifade etti.

YALNIZ DEĞİLİM!

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti İl Başkanı Çelebi Altuntaş ve MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu’nun da kendisine destek verdiğini söyleyen Yılmaz, 27 Temmuz’da yapılacak kongrede yeni yönetimde yer alacak arkadaşları ile yola çıktığını ifade etti ve birlikte hareket edeceği isimlerden bazılarını paylaştı.

İş insanı Alparslan Akyüz, Davut Babayiğit, Sinan Çelik, Rifat Tarikci, Bekir Sağlamyürek, Mehmet Öğün Geyik, Ömer Faruk Tokat, Mustafa Babayiğit, Mustafa Tibukoğlu, Yaşar İldemir, Ali Günaydın, Alper Bozkurt, Bekir Şengül gibi birçok yeni isimle birlikte yönetimi oluşturacaklarını ifade eden Bahadır Yılmaz, Yozgat kamuoyunun ve taraftarların desteğini beklediklerini açıkladı.

26 Temmuz Cuma günü Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret edeceğini söyleyen Bahadır Yılmaz, hafta sonu yapılacak kongre için çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.