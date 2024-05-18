TOKİ, bu yıl 36 farklı ilde konut ve iş yeri satışları yapacak. Emlak Müzayede sitesinde ilan edilen konut ve iş yerlerinin alan, fiyat ve konum bilgileri üzerinden vatandaşlar başvurularını gerçekleştirebilir. Başvurular için son tarih 30 Mayıs Perşembe olarak belirlendi.

31 Mayıs’ta yapılacak açık artırma ile 16 konut ve 183 iş yeri satışa çıkarılacak. Konut alımlarında yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade, iş yerleri için ise yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade imkanı sunulacak.

İstanbul, Balıkesir, Çorum, Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Zonguldak, Rize, Siirt, Tunceli ve Kars'ta yer alan konutlar yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade seçeneğiyle satışa sunulacak. İş yerleri ise Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Ankara, Yalova, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Afyonkarahisar, Erzurum, Gaziantep, Isparta, Diyarbakır, Sinop, Sivas, Kütahya, Osmaniye, Burdur, Adana, Elazığ, Kastamonu, Trabzon, Giresun, Uşak, Kars, Kırşehir ve Şanlıurfa’da yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile satışa sunulacak.

Açık artırmalar, 31 Mayıs Cuma günü Ankara The Green Park Hotel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca, Emlak Müzayede internet adresi üzerinden de teklif verilebilecek. İnternet üzerinden katılım sağlamak isteyenlerin, kayıtlarını 30 Mayıs 2024 saat 14.00'a kadar tamamlamaları gerekiyor.