Belediye Başkanı Arslan Yozgat Belediyesi Bozoksporla alakalı bir açıklama yaptı.

Başkan Arslan, “Yozgat Belediyesi Bozokspor’un 3. lige çıkmış olması her şeye rağmen bizi sevindirmiştir neticede Yozgat'ın bir takımının 3. ligde mücadele etmesinden profesyonellikte mücadele etmesinden her şeye rağmen memnuniyet duyarız” dedi.

Daha önce düzenledikleri basın toplantısında Bozoksporu sahiplenecek herkese Yozgat Belediyesi olarak yardımcı olacaklarını ve tesisleri vereceklerini belirten Başkan Arslan, “Belediye imkanları içerisinde ne gerekiyorsa her türlü yardımı yapacağımızı da ifade etmiştik. Şuanda gelinen noktada görünen şu ki sezon başlamasına çok az bir süre kalmış olmasına rağmen çok kötü bir süreç yönetimi var. Yaklaşık 1 ay önce mevcut kulüp başkanı kulübü bıraktığını istifa ettiğini söyledi. Takımın isminin Yozgat Belediyesi Bozokspor olduğunu söyledi ve belediyenin sahip çıkması gerektiğini ima eder bir tavır içerisinde oldu. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlarının gayretiyle sayın valimizin de katkılarıyla Bozokspora yeni bir yönetim arayışı başladı. Yeni bir yönetim arayışının başlama sebebi eski belediye başkanının mevcut Bozokspor başkanının ben kulübü bıraktım istifa ettim demesiyle ilgili bir süreçtir doğal olarak da sorumluluk duyan insanlar kulübe bir başkan arayış içerisine girdiler. Kulübün başsız kalmaması için bu noktada da değerli bir eğitimci arkadaşımızın üzerinde mutabık kalındı ve kendisine başkan olması teklifi yapıldı. Bu durumda Belediye olarak kendisine destek olacağımızı ifade ettik” diye konuştu.

“BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR”

Başkan Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bir takım yanlışlar sebebiyle başkan olarak lanse edilen eğitimci arkadaşımız bu süreçten çekildiğini ifade etti yani bir manada Bozoksporla ilgili belirsizlik devam ediyor. Burada biz şunu anlıyoruz bir ay önce ben Bozoksporu bıraktım istifa ettim diyen eski başkanın halen Bozok sporu bırakmamaktaki kararlılığıdır bırakmak istememesidir. Eğer istifa etmiş olsaydı gerçekten Yozgat Bozokspor birilerine verecek olsaydı bununla ilgili süreci de hızlı bir şekilde başlatmış olması gerekirdi ama görünen o ki bırakmak istemiyorlar ve Bozokspor üzerinden Yozgat Belediyesi Bozokspor üzerinden bir takım hesaplar yapıyorlar. Bizler kendisine hiçbir zaman bıraksın demedik daha önceki dönemde bize bırak dendi ama biz eski başkana hiçbir zaman bırak demedik bu kendi iradesiyle yapmış olduğu bir açıklamaydı. Bıraktıysanız bırakacaksınız o zaman birileri de sahip çıkacak. Gelinen noktada bu işi sahiplenmek isteyen arkadaşlarımıza da haksızlık yapılmıştır. Onların onurlarıyla oynanmıştır bana göre haysiyetleriyle oynanmıştır başkan adayı olarak ortaya çıkartılmış ve ortada bırakılmıştır. Eski başkanın ne yapacağını bilemiyoruz yaptığı açıklamayla takımı bıraktım sözü var bir de bırakmama yönünde iradesi var iplerin kendi elinde olmasını isteyen bir irade var. Bugüne kadar kulübün defterleri kulübün kayıtları hiçbir şekilde birilerine verilmedi kulüp birilerine bırakılmadı bundan sonra ne olacak bana göre çok zaman kaybedildi. Ligin başlamasına çok kısa bir zaman kaldı bu takımın ligi hazırlanmasında da çok ciddi sorunlar var tabi ki kulüp yöneticilerinin ilgilendiriyor. Yozgat belediyesi başkanı olarak belediye başkanı sıfatımla söyleyeceğim şey şudur 1 ay önceki basın açıklamasında kulüp başkanı takımın adı Yozgat belediyesi Bozokspor'dur dediler bir manada belediyenin sahiplenmesi gerektiğini ima etti bu noktada şayet takım gerçekten Yozgat belediyesi Bozoksporsa getirirler bize verirler biz de bunu sonuna kadar sahipleniriz. Bozoksporu kendileri devam ettirmek istiyorsa şahıs olarak devam ettirmek istiyorsa hemen kısa sürede bir kongre yaparak Yozgat belediyesi ismini kullanmamalarını isminden çıkartmalarını kendilerinden isteyeceğiz bunu da resmi bir yazıyla kendilerine bildireceğiz eğer bu bir şahıs takımıysa o zaman Yozgat belediyesi ibaresini kullanamazlar. Yozgat belediyesi ismini de oradan çıkarmalarını isteyeceğiz. Taraftarın umutlarıyla oynayan Yozgat'ın umutlarıyla oynayan bin bir zahmetle belediyenin imkânlarını insafsızca kullanarak şampiyon edilen bir takımın bugünlere gelmesinde sorumluluğu bulunan eski başkan ve ekibidir. Bizler daha önce vermiş olduğumuz sözün bir hükmünün kalmadığını düşünüyoruz biz Yozgatspor için sağlıklı bir yönetim kurulacağı düşüncesiyle her türlü destek olacağımızı söyledik ama bu kadar oyun çeviren insanların onurlarıyla oynayan haysiyetleriyle oynayan insanları yola düşürüp yolda bırakan bir iradeye bizim destek olmamız söz konusu olamaz tesislerimizi vermemiz de söz konusu olamaz bu saatten sonra bu anlayışla devam ettikleri sürece Yozgat belediyesinin tesisleri de Yozgatlı taraftarın duygularıyla oynuyor Yozgatlının duygularıyla oynuyor Yozgat diye bir beklenti içerisine sokup bu beklentileri boşa çıkaran insanlara bizim verecek yardımımız da yok tesisimiz de yok yolları açık olsun ne istiyorlarsa onu yapsınlar.”

“YOZGAT'A YAZIK ETTİKLER”

Yozgat'a yazık ettiklerini dile getiren Başkan Arslan, “Bizler bu oyunun içerisinde biz bu kirli oyunun içerisinde olmayacağız ki dün de zaten başkan aday olarak ortaya çıkan kardeşimiz eğitimci arkadaşımız da benzer bir şey söyledi kendi ismi üzerinde bir takım oyunlar oynanmıştır rencide edilmiştir bunu da tabi tasvip etmemiz mümkün değil bunu da kınıyoruz. Yozgat belediyesi ve Yozgat belediye başkanı bu işlerin dışında tutulmak istendi bizim dışımızda bir süreçti bizim dışımızda bir şeyler yapmak istediler ama biz de buna tepki göstermedik eğer Yozgat'ın iyiliği böyleyse Yozgat Bozokspor'un geleceği 3. Lig'teki takımın geleceği böyle bu şekilde iyi olacaksa diğer biz dışlanmaya da dışlanmamıza karşı da bir tepki göstermedik tam tersine eğer sağlıklı bir takım kurulacaksa bozokspora her türlü desteği oluruz dedik başta tesis olmak üzere her türlü desteği veririz dedik. Gelinen noktada olay bizim de dışımızda farklı bir boyuta gitmiştir ciddi bir güven bunalımı vardır insanların onurlarıyla oynama vardır insanların haysiyetiyle oynama vardır Yozgatspor kamuoyunu gereksiz bir şekilde meşgul etme gayreti vardır ve ne yapacağını bilemeyen ortaya bir şey koymayan bir irade vardır bu iradenin eski belediye başkanının etrafında şekillenen bu iradenin Yozgatspor kamuoyunu daha fazla meşgul etme oyunlarının içerisinde biz olmayacağız hiçbir şekilde mevcut yapı devam ettiği sürece bizim onlara bir desteğimiz söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.