Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçede 2’nci kreş yapımına başladıklarını söyledi.

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Boğazlıyan’ı 2’Nci Kreş2

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Coşar, “Çocukların eğitim ihtiyacının karşılanması ve gelişimlerine katkı sağlamak en temel hedefimiz” dedi.

Boğazlıyan’ı 2’Nci Kreş4

Coşar yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın eğitimine yaptığımız yatırımlarla sadece bugünü değil, yarını da şekillendiriyoruz. Daha güzel, daha yaşanılabilir bir Boğazlıyan için mesai gözetmeksizin çalışmaya devam edeceğiz. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Alpaslan Demir