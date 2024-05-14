Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Merkez Gülaylar İlkokulunu ziyaret etti.

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, okul idaresi ve öğretmenler ile bir araya geldi. Yöneticilerden okul ile ilgili bilgi alan Altınkaynak, eğitim ve öğretime dair değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülen eğitim politikalarından bahseden Altınkaynak, okul idaresi ve öğretmenlere eğitime sağlamış oldukları katkılardan dolayı teşekkür etti.

İl Millî Eğitim Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İl Millî Eğitim Müdürümüz İsmail Altınkaynak, ilimiz Merkez Gülaylar İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerimizin sınıflarına misafir oldu. Okul idaresi ve öğretmenlerimiz ile bir araya gelen Altınkaynak, okulla ilgili bilgiler alarak eğitim ve öğretime dair değerlendirmelerde bulundu.

Altınkaynak, Millî Eğitim Bakanlığımızca yürütülen eğitim politikalarından bahsederek ilimiz eğitimine sağlamış oldukları katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ederek ziyaretini sonlandırdı” denildi.