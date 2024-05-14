Selam toprağına selam taşına

Sen yiğitler diyarısın Yozgat’ım

Eşsiz bir vilayet başlı başına

Sen yiğitler diyarısın Yozgat’ım

Alnından ter damarından kan verdin

Ülken için nice şehit can verdin

İsmin ile Türkiye’ye şan verdin

Sen yiğitler diyarısın Yozgat’ım

Soylu bir halkın var hakkına tapan

Bulunmaz doğruluk yolundan sapan

Çanakkale’mizde can verip yatan

Sen yiğitler diyarısın Yozgat’ım

Aklıma her savaş geldiği zaman

Yalvarır Allah’tan dilerim aman

Kınalı hasanım milli kahraman

Sen yiğitler diyarısın Yozgat’ım

Çok göz dikti bize yabanın kurdu

Her sefer baltasın taşlara vurdu

Kahraman bir millet aslanlar yurdu

Sen yiğitler diyarısın Yozgat’ım

Bahar ile dağlarına yaz gelir

Ovalara bir bereket haz gelir

Sana bin sayfalık destan az gelir

Sen yiğitler diyarısın Yozgat’ım

Yozgatlının her yöreye göçü var

Doyduğu yerlerde olmuş bahtiyar

Aşık İdris yiğitlere selam var

Sen yiğitler diyarısın Yozgat’ım