Selam toprağına selam taşına
Sen yiğitler diyarısın Yozgat’ım
Eşsiz bir vilayet başlı başına
Sen yiğitler diyarısın Yozgat’ım
Alnından ter damarından kan verdin
Ülken için nice şehit can verdin
İsmin ile Türkiye’ye şan verdin
Sen yiğitler diyarısın Yozgat’ım
Soylu bir halkın var hakkına tapan
Bulunmaz doğruluk yolundan sapan
Çanakkale’mizde can verip yatan
Sen yiğitler diyarısın Yozgat’ım
Aklıma her savaş geldiği zaman
Yalvarır Allah’tan dilerim aman
Kınalı hasanım milli kahraman
Sen yiğitler diyarısın Yozgat’ım
Çok göz dikti bize yabanın kurdu
Her sefer baltasın taşlara vurdu
Kahraman bir millet aslanlar yurdu
Sen yiğitler diyarısın Yozgat’ım
Bahar ile dağlarına yaz gelir
Ovalara bir bereket haz gelir
Sana bin sayfalık destan az gelir
Sen yiğitler diyarısın Yozgat’ım
Yozgatlının her yöreye göçü var
Doyduğu yerlerde olmuş bahtiyar
Aşık İdris yiğitlere selam var
Sen yiğitler diyarısın Yozgat’ım