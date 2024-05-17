Yozgat'ta faaliyet gösteren leblebi üreticisi Orhan Dolangez, Yozgat'ta yetiştirilen nohutun, işlenmek üzere Denizli'ye gönderildiğini ve daha sonra Çorum ve Yozgat'ta kavrularak leblebi haline getirildiğini belirtti.

Yozgat'ta faaliyet gösteren leblebi üreticisi Orhan Dolangez, Yozgat'ta yetiştirilen nohutun, işlenmek üzere Denizli'ye gönderildiğini ve daha sonra Çorum ve Yozgat'ta kavrularak leblebi haline getirildiğini belirtti. Dolangez'e göre, bu süreçte Çorum'un adı daha çok ön plana çıkıyor, ancak nohudun asıl merkezi Yozgat.

Geçen yıl Ankara'dan sonra en fazla nohut üretiminin yapıldığı Yozgat'ta, 554 bin 783 dekar alanda nohut ekimi gerçekleştirilerek yaklaşık 74 bin 71 ton verim elde edildi. Bu yıl da Yozgat'ın 4 ilçesine bağlı 6 köyde 9 ayrı nohut çeşidi demonstrasyon ekimi yapıldı.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yerli tohumların kullanımını artırmak amacıyla daha iyi verim ve kalite özelliklerine sahip tohumların tanıtımı için çalışmalar yaptıklarını duyurdu. Ayrıca, yeni geliştirilen ve Yozgat'ta ekilebilecek daha verimli ve hastalıklara dayanıklı nohut çeşitlerinin ekim ve üretiminin yapılacağı belirtildi.

Leblebi üreticisi Dolangez'e göre, nohudun leblebiye dönüşebilmesi için dış zarının alınması gerekiyor. Bu işlem genellikle Çorum'da gerçekleştirilse de, asıl nohudun merkezi Yozgat olarak nitelendiriliyor.

Geçtiğimiz yıl, Yozgatlı genç girişimci Gökşin Akyüz, KOSGEB Yozgat İl Müdürlüğünden aldığı hibe desteği ile Yozgat'ta ilk leblebi imalathanesini kurmuştu.