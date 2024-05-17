Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iki günden fazla iş göremezlik raporu alan kişilerin iş göremezlik parası almaya hak kazandığını duyurdu. Ancak bu ödemeyi alabilmek için raporun sona ermesinden itibaren 2 ay içinde başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru yapılmazsa, alınmayan ödemeler SGK’ya iade ediliyor.

İŞ GÖREMEZLİK ORANI YÜZDE 50'NİN ALTINDA OLANLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

SGK'nın son açıklamasında, iş göremezlik oranı yüzde 50'nin altında olan sigortalının geride kalan hak sahiplerine aylık bağlanmaması uygulamasının sona erdiği belirtildi. Artık, geride kalan hak sahipleri talepleri halinde sürekli iş göremezlik geliri alabilecek.

İŞ GÖREMEZLİK RAPORU İÇİN ÖDEME DETAYLARI

İki günden fazla iş göremezlik raporu alan kişiler, iş göremezlik parası alabilmek için raporun sona ermesinden itibaren 2 ay içinde başvuru yapmalıdır. Aksi takdirde bu ödemeler SGK’ya iade ediliyor.

EMEKLİ VE ÇALIŞANLAR İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR

Emekli olup çalışan kişilere geçici iş göremezlik kapsamında ödenen paralar belirli şartlar altında geri istenebilir. Sürekli iş göremezlik raporu olan kişilerin tedavileri tamamlanmadan işe dönmeleri durumunda, sürekli iş göremezlik gelirleri kesilebilir.

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNİN KESİLME DURUMLARI

Sürekli iş göremezlik geliri alırken, kurum tarafından yapılan kontrol muayenesine gitmeme durumunda gelir kesilebilir. Ayrıca, tedavi sonucunda iş gücü kaybının yüzde 10’un altına düşmesi halinde aylık ödemeler de durdurulabilir.

İŞ KAZASI VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI

İş kazası sonucu meslekte kazanma gücünün yüzde 100 kaybı durumunda tam iş göremezlik maaşı bağlanırken, kaybın yüzde 10’un altında olması halinde kısmi iş göremezlik geliri bağlanabiliyor.

SGK, SİGORTALILARI UYARIYOR

SGK, sigortalıların haklarını koruyabilmeleri ve gelirlerinden eksiksiz faydalanabilmeleri için bu önemli hususlara dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor. Sigortalıların, iş göremezlik parası ve sürekli iş göremezlik geliri için belirtilen şartlara uygun şekilde başvurularını yapmaları önem arz ediyor.