Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı. Bu yıl 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik gerçekleştirilen sınavın sonuçları, daha önce duyurulduğu gibi 17 Mayıs 2024 tarihinde ilan edildi.

İOKBS Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

21 Nisan 2024 tarihinde yapılan İOKBS, online sistem üzerinden erişime açıldı. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi olan meb.gov.tr adresinden sonuç belgelerini görüntüleyebilirler.

SINAVIN DETAYLARI

Bu yılki bursluluk sınavına 1 milyon 86 bin 894 öğrenci katıldı. Sınav, yurt içinde 810, yurt dışında ise 2 merkezde gerçekleştirildi. Toplamda 3 bin 887 okulda, 58 bin 655 salonda yapılan sınav, öğrencilerin yoğun katılımıyla dikkat çekti.

İOKBS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2024 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları, MEB'in resmi internet sitesindeki sonuç sorgulama sayfasından erişilebilir durumda. Öğrenciler ve veliler, sınav sonuçlarını öğrenmek için buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirler.

Bursluluk sınavında başarılı olan tüm öğrencileri tebrik ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz.