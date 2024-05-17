Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Kart ile ilgili son gelişmeleri açıkladı.

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Emekli Kart hakkında son bilgiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından canlı yayında duyuruldu. Emekli Kart, emeklilere özel birçok avantaj ve hizmet sunacak.

EMEKLİ KART İLE SAĞLANACAK AVANTAJLAR

Bakan Işıkhan, Emekli Kart ile birlikte emeklilere sunulacak avantajları şu şekilde açıkladı:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesislerine Ücretsiz Giriş: Emekliler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerine ücretsiz olarak giriş yapabilecekler.

Kamuya Ait Tesislerde İndirim: Misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konuk evlerinde %15 indirim.

Özel PTTcell Emekli Paketi: PTTcell, emeklilere özel paketler sunacak.

PTT Kargo İndirimi: PTT Kargo hizmetlerinde emeklilere özel indirimler.

TCDD Demiryolları İndirimi: TCDD Demiryolları ana hat trenlerinde %10 indirim.

TROY İle İndirimler: Bankalar aracılığıyla fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında, giyim mağazalarında indirimler.

Diğer Avantajlar: Haberleşme, ulaşım, zincir marketler ve online pazar yerlerinde çeşitli anlaşmalar yapılacak.

BAKAN IŞIKHAN’IN HEDEFİ

Bakan Işıkhan, yeni SGK hizmet modelinin hedefini şöyle özetledi: "Bu yeni SGK hizmet modelimiz ile emeklilerimizin topluma aktif olarak katılabildiği, sosyal yaşamın içinde yer aldığı bir sistemi hedefliyoruz."

EMEKLİ KART’A NASIL SAHİP OLUNUR?

Emekli Kart ile ilgili detaylar, önümüzdeki dönemde emekli danışmanları, iletişim araçları ve platformlar aracılığıyla emeklilere duyurulacak. Bakan Işıkhan, açıklamalarının sonunda şu mesajı verdi: "Daha sağlıklı bir emeklilik dönemi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."