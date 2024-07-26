Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, emekli aylıklarının en düşük 12.500 TL olarak ödenmesini öngörüyor. Teklifte, işverenleri yakından ilgilendiren iki düzenleme daha yer alıyor. İşte ayrıntılar...

MECLİS'TE KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Vergi kanun teklifi üzerine görüşmeler TBMM’de sürüyor. Bu teklif, sosyal güvenlik alanında da önemli değişiklikleri içeriyor. Milliyet köşe yazarı Cem Kılıç, "EYT’liye Teşvik Kalkıyor" başlıklı yazısında detayları aktardı.

Kabul edilen ilk yedi maddesiyle, önümüzdeki hafta teklifi kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanırsa, işverenler için işçi çalıştırmanın maliyeti artacak.

SİGORTA PRİMLERİNDE ARTIŞ

İşverenler, çalışanları için her ay sigorta primi öderler. Bu primlerin bir kısmı çalışanların brüt ücretlerinden kesilerek sigortalı payı olarak, diğer kısmı ise işveren payı olarak brüt ücrete ilave edilerek ödenir. İşverenler, işçilerin brüt ücretlerinden yüzde 15 prim kesip SGK’ya aktarırken, brüt ücretleri üzerinden yüzde 22,5 işveren primi öderler. Primlerini düzenli ödeyen işverenler için uygulanan 5 puanlık teşvikle bu oran yüzde 17,5’e iner.

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı ise tamamıyla işveren tarafından ödenir. Şu anda yüzde 2 olan prim oranının, düzenleme sonrası yüzde 2,25’e çıkarılması hedefleniyor. Bu düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek. Bu da işverenler için asgari ücrette 50 TL, diğer ücret seviyelerinde brüt ücretin yüzde 0,25’i kadar ek maliyet anlamına geliyor. Örneğin, sigorta primine esas kazancı 80.000 TL olan bir işçi için işveren hali hazırda 1.600 TL kısa vadeli sigorta kolları primi öderken, düzenleme sonrası bu rakam 1.800 TL’ye yükselecek.

EYT TEŞVİKLERİ KALKIYOR

Geçtiğimiz yıl Mart ayında hayata geçen EYT düzenlemesi ile işverenlerin kalifiye işgücünü kaybetmemesi adına teşvikler uygulanmıştı. Yalnızca EYT kapsamında olup yaş şartını tamamlamadan emekli olan ve aynı işyerinde 30 gün içerisinde çalışmaya devam eden işçiler için işverene 5 puanlık teşvik sağlanıyordu. Ancak Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin yasalaşması sonrası bu teşvik kaldırılacak.

Emekli bir işçiyi çalıştıran işverenler yüzde 22,5 sosyal güvenlik destek primi öderken, buna ilave olarak yüzde 2 kısa vadeli sigorta kolları primi öderler. Teşvikle bu oran yüzde 19,5’e iniyordu. Ancak bu teşvikin kaldırılmasıyla, işverene yansıyan maliyet asgari ücret üzerinden çalıştırılan bir EYT’li emekli için 1.050 TL olacak. Bu durum, EYT’lilerin aynı işyerinde çalışmaya devam etmelerini zorlaştırabilir ve kayıt dışı istihdam riskini artırabilir.