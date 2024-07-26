Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere 14 günlük maaş farklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu.

MİLYONLARCA EMEKLİYİ SEVİNDİREN HABER

Milyonlarca Emekli Sandığı emeklisini ilgilendiren maaş farkı ödemeleri, belirtilen tarihte hesaplara geçti. SGK’nın açıklamasına göre, Emekli Sandığı’ndan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin maaş farkları, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hesaplarına yatırıldı.

ÖDEMELER TAMAMLANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu, bu ödemelerin 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacağını duyurmuştu. Bugün itibarıyla maaş farkları, emeklilerin maaş aldıkları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına geçti.

EMEKLİLERE EK GELİR

Bu maaş farkı ödemeleri, emeklilere ek gelir sağlayarak ekonomik rahatlama sunacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu adımı, emeklilerin yüzünü güldürdü ve büyük memnuniyetle karşılandı.

SGK’DAN AÇIKLAMA

SGK yetkilileri, maaş farklarının düzenli olarak hesaplara yatırıldığını ve bundan sonra da benzer ödemelerin zamanında yapılacağını belirtti. Emekliler, banka hesaplarını kontrol ederek maaş farklarını görebilirler.

Bu gelişme ile birlikte emekliler, gelecek dönemde de maaşlarının düzenli olarak güncelleneceğinden emin olabilirler.