Deli gönül söyle sana ne desem

Dert olup içime akmadın mı sen

Duyar mısın sana nasıl söylesem

Hasreti önüme yıkmadın mı sen

Bazen boran oldun bazen fırtına

Sanki tuna nehri aktın bu cana

Peşimde gezersin kastın ne bana

Kalbime ateşi yakmadın mı sen

Gün oldu çilenin içine serdin

Gün oldu sevdanın hazzını verdin

Beni öldürmek mi desene derdin

Elini çekmedin bıkmadın mı sen

Yüzümde gülüşüm öylece dondu

Deli volkan idim lavlarım söndü

Umut serçe kuştu dağlara kondu

Kanadı kırıldı bakmadın mı sen

Öyle bir yaktın ki söz kar etmiyor

Korlanmış ateşim buz kar etmiyor

Etsen de teselli az kar etmiyor

Gözüme kan olup çökmedin mi sen

Anlatmak çaresiz yaram derinde

Yaramı yar sarsın günün birinde

Belki kavuşuruz mahşer yerinde

Her zaman yoluma çıkmadın mı sen

Ömrümce gülmedim küskündü felek

Ne yapsam yerine gelmedi dilek

Takatim kalmadı tutmuyor bilek

Yollar da boynumu bükmedin mi sen

Âşık İdris hasret düştü bir kere

Serin ateşler de pişti bir kere

Ömrü sona geldi geçti bir kere

Gözünden yaşları dökmedin mi sen