Deli gönül söyle sana ne desem 
Dert olup içime akmadın mı sen
Duyar mısın sana nasıl söylesem
Hasreti önüme yıkmadın mı sen 

Bazen boran oldun bazen fırtına 
Sanki tuna nehri aktın bu cana
Peşimde gezersin kastın ne bana 
Kalbime ateşi yakmadın mı sen 

Gün oldu çilenin içine serdin 
Gün oldu sevdanın hazzını verdin 
Beni öldürmek mi desene derdin 
Elini çekmedin bıkmadın mı sen 

Yüzümde gülüşüm öylece dondu 
Deli volkan idim lavlarım söndü 
Umut serçe kuştu dağlara kondu 
Kanadı kırıldı bakmadın mı sen 

Öyle bir yaktın ki söz kar etmiyor 
Korlanmış ateşim buz kar etmiyor 
Etsen de teselli az kar etmiyor 
Gözüme kan olup çökmedin mi sen 

Anlatmak çaresiz yaram derinde 
Yaramı yar sarsın günün birinde 
Belki kavuşuruz mahşer yerinde 
Her zaman yoluma çıkmadın mı sen 

Ömrümce gülmedim küskündü felek 
Ne yapsam yerine gelmedi dilek 
Takatim kalmadı tutmuyor bilek 
Yollar da boynumu bükmedin mi sen 

Âşık İdris hasret düştü bir kere 
Serin ateşler de pişti bir kere
Ömrü sona geldi geçti bir kere 
Gözünden yaşları dökmedin mi sen