Bütün dünya alemine

Yirmi üç nisan kutlu olsun

Düşmen hasret elemine

Yirmi üç nisan kutlu olsun

Tüm çocuklar mutlu olsun

Hep kutlansın TÜRKİYE’DE

Küçük büyük yaşlı dede

Büyüklere derdik ede

Yirmi üç nisan kutlu olsun

Sevenleri mutlu olsun

Yayınlansın tek dosyada

Orta Asya Kafkasya’da

Tüm dostluğa Avrasya’da

Yirmi üç nisan kutlu olsun

TÜRKİYEM’DE mutlu olsun

Vatanım güzel cennetim

Yabancıya yok minnetim

Seksen birdir vilayetim

Yirmi üç nisan kutlu olsun

Okuyanlar mutlu olsun

Var olsun milletim ordum

Birlik beraberlik derdim

Bölünmesin asla yurdum

Yirmi üç nisan kutlu olsun

Vatanım hep mutlu olsun

Esirgemem yurda canı

Akıtırım gerek kanı

Atamızın armağanı

Yirmi üç nisan kutlu olsun

Öğrenciler mutlu olsun

Atamızın emaneti

Coşku sardı bu milleti

Sokmayız kini nefreti

Yirmi üç nisan kutlu olsun

Gönüllere neşe dolsun

Barış olsun tüm çağımız

Dalgalansın bayrağımız

Sevgi doludur bağımız

Yirmi üç nisan kutlu olsun

Al bayrağım mutlu olsun

Üzgün gönüller avunsun

Ağlayan çocuk sevinsin

Ecdat onlarla övünsün

Yirmi üç nisan kutlu olsun

TÜRKİYE’M hep mutlu olsun

Elden ele gezsin destan

Türk dünyası Türkmenistan

Zarar gelir mi ki dosttan

Yirmi üç nisan kutlu olsun

TÜRKÜ seven mutlu olsun

Sevinsin Türkmen elleri

Şiir okur hoş dilleri

Âşık İdris’in gülleri

Yirmi üç nisan kutlu olsun

Kutlayanlar mutlu olsun