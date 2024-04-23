Bütün dünya alemine
Yirmi üç nisan kutlu olsun
Düşmen hasret elemine
Yirmi üç nisan kutlu olsun
Tüm çocuklar mutlu olsun
Hep kutlansın TÜRKİYE’DE
Küçük büyük yaşlı dede
Büyüklere derdik ede
Yirmi üç nisan kutlu olsun
Sevenleri mutlu olsun
Yayınlansın tek dosyada
Orta Asya Kafkasya’da
Tüm dostluğa Avrasya’da
Yirmi üç nisan kutlu olsun
TÜRKİYEM’DE mutlu olsun
Vatanım güzel cennetim
Yabancıya yok minnetim
Seksen birdir vilayetim
Yirmi üç nisan kutlu olsun
Okuyanlar mutlu olsun
Var olsun milletim ordum
Birlik beraberlik derdim
Bölünmesin asla yurdum
Yirmi üç nisan kutlu olsun
Vatanım hep mutlu olsun
Esirgemem yurda canı
Akıtırım gerek kanı
Atamızın armağanı
Yirmi üç nisan kutlu olsun
Öğrenciler mutlu olsun
Atamızın emaneti
Coşku sardı bu milleti
Sokmayız kini nefreti
Yirmi üç nisan kutlu olsun
Gönüllere neşe dolsun
Barış olsun tüm çağımız
Dalgalansın bayrağımız
Sevgi doludur bağımız
Yirmi üç nisan kutlu olsun
Al bayrağım mutlu olsun
Üzgün gönüller avunsun
Ağlayan çocuk sevinsin
Ecdat onlarla övünsün
Yirmi üç nisan kutlu olsun
TÜRKİYE’M hep mutlu olsun
Elden ele gezsin destan
Türk dünyası Türkmenistan
Zarar gelir mi ki dosttan
Yirmi üç nisan kutlu olsun
TÜRKÜ seven mutlu olsun
Sevinsin Türkmen elleri
Şiir okur hoş dilleri
Âşık İdris’in gülleri
Yirmi üç nisan kutlu olsun
Kutlayanlar mutlu olsun