Sen benim sevdamı saymadın amma

Ben senin adını söyleyip gezdim

Sevgili yerine koymadın amma

Ben sana gönlümü bağlayıp gezdim

Bizim yollarımız ay mı? Asır mı?

Kölemi edersin yoksa esir mi?

Kör kütük sevdiysem söyle kusur mu?

Zar edip ardından ağlayıp gezdim

Gönül coşa geldi bitmiyor ahı

Ne olursun garibe çektirme vahı

Yükle bana gelsin neyse günahı

Feleğin çarkında çağlayıp gezdim

Âşık İdris gayri geçmiyor sızım

Karardı bahtımda Zühre yıldızım

Ezelden ebede her an yalnızım

Derdinle döşümü dağlayıp gezdim