Sen benim sevdamı saymadın amma
Ben senin adını söyleyip gezdim
Sevgili yerine koymadın amma
Ben sana gönlümü bağlayıp gezdim
Bizim yollarımız ay mı? Asır mı?
Kölemi edersin yoksa esir mi?
Kör kütük sevdiysem söyle kusur mu?
Zar edip ardından ağlayıp gezdim
Gönül coşa geldi bitmiyor ahı
Ne olursun garibe çektirme vahı
Yükle bana gelsin neyse günahı
Feleğin çarkında çağlayıp gezdim
Âşık İdris gayri geçmiyor sızım
Karardı bahtımda Zühre yıldızım
Ezelden ebede her an yalnızım
Derdinle döşümü dağlayıp gezdim