Suların coştuğu güllerin çiçeklerin sevgi sevda saçtığı. Bahar aylarıydı.

Salih’in… evini tam karşıdan gören Haydar… abisinin kiralık evine iki küçük çocuklu annelerinin ismi Sevgi ve babalarının imside Tahir olan bir aile taşındı.

Salih… derhal harekete geçerek yeni gelen komşularına yaklaşarak hal ve hatırlarını sordu bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını sorarak komşuluk… görevlerini yapmaya çalışıyordu.

Aradan geçen aylar… onların bir birleriyle kaynaşarak sevgi yumağı oluşturuyor hak… sohbetleriyle de gönüllerinde taze güller… açıyordu.

Yeni komşusu Tahir’in hanımı Sevgi.

Salih’e… yaklaşarak birazda utangaç ve çekingen tavırlarla kısık sesiyle de söylenerek mırıldandı:

-Abi bizim bey sizin gibi bir komşu ve güzel dostlarımız oldu diye Rabbine hep şükrediyor sizlere de hayır dualar ediyoruz...

Arada bir abdestimizi alıp Namazımızı kılıyoruz şükürler olsun.

Abi… biz Allah için daha çok şeyler… yapmak istiyoruz ne olur bizlere bir cemaat… yada bir Allah dostunun… dizinin dibine oturacak yol gösterin? diyordu.

Oda yeni komşu ve dostlarını kardeşiyle… tanıştırarak:

-Gideceğiniz yer hak… divanı yolunuz da menzil… yolu diyerek.

Ve sıfır yirmi beşle de… buluşturarak sofilik elbisesini giymelerine vesile oluyorlardı.

Gönül suları çağlayıp akıyor aralarındaki sevgi yelleri de harman savurarak yeni dostlar dostluklar kurulmasına vesile oluyordu.

Yeni komşusu Tahir Salih’in… hasta hane işleri olursa samimilikle sevgi göstererek çarşı pazarlarına da koşturuyorlardı.

Yaşamanın ve dostlukların tadına bir güneş gibi doğarak bu muhabbetin ellerinden uçup gitmesine de fırsat vermiyorlardı.

Aradan geçen bir yıla rağmen gönül alışverişleri sürüp giderken çalan bir telefon yüreklerini bir kor gibi yaktı kavurdu.

Yeni tanıştığı ve dostluk yelleri estirdikleri komşusu Tahir… iş dönüşü evine gelirken yolda kalp krizi geçirerek Hakkın rahmetine kavuşmuştu..

-İnna lillah ve inna ileyhi raciun...

Allah’tan geldik, Allah’a döneceğiz... diyerek:

-Kardeşim dedikleri.

Tahir… kardeşinin defni için Salih’in kardeşi ve dostları ellerinden ne gelirse fazlasıyla yaparak sevgi harmanında hasat yelleri estiriyorlardı.

Kardeşlerinin… defninden sonra geride kalan iki küçük yetim yavrularına ve hanımının geçimleri için kocasının emeklilik işlemlerini yaptırılarak topladıkları yardımlarla… ihtiyaçlarını gidererek acılarını paylaşıyorlardı.

Gösterilen ilgi alaka ve açılan kol kanat ne kadarda olsa olsun.

Ateş düştüğü yeri yakıyordu…

Selam ve dua’larımla.