Alıp haberini duyduktan sonra
Uzanıp rahatça yattı mı dersin
Başımı yastığa koyduktan sonra 
Gözlerimi uyku tuttu mu dersin

Hep seni özledim sensiz ağladım
Bazen durgunlaşıp bazen çağladım
Ben bütün sevgimi sana bağladım
Yarısını bölüp sattı mı dersin

Geceler gözüme oldu bir perde
Dedim hey Allah’ım sabahlar nerde
Ay çekilip kaldı olduğu yerde
İnip tepelerden battı mı dersin

Sevip âşık olmak tatlı bir çile
İsmin şiir oldu döküldü dile
Sabah müjdecisi horozlar bile 
Uykusundan kalkıp öttü mü dersin

Saatler durdular zaman dolmadı
Yıldızların bile şavkı solmadı
Belki bir yıl geçti sabah olmadı
Tan ağarıp şafak attı mı dersin

Yaktı bu hasretin dedim el aman
Unutma sevgili gel zaman zaman
Uludağ da karlar başımda duman
Seher yeli esip gitti mi dersin

Seven sevdiğine varıp erince 
Gençleşir âşıklar gönül verince
Bakıp saçlarımı ak ak görünce
Kalbimde ki sevda bitti mi dersin

Bir türlü halimden bilmedi eller
Beyhudeye gitti döktüğüm seller
Bir senin dışında başka güzeller
Ömrüme bir ömür kattı mı dersin

Aylar gelir geçer mevsimler döner
Hayat kandilinde yanan mum söner
İdris’im ayaksız bir ata biner
Sensiz mutluluğu tattı mı dersin