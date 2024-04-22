Alıp haberini duyduktan sonra

Uzanıp rahatça yattı mı dersin

Başımı yastığa koyduktan sonra

Gözlerimi uyku tuttu mu dersin

Hep seni özledim sensiz ağladım

Bazen durgunlaşıp bazen çağladım

Ben bütün sevgimi sana bağladım

Yarısını bölüp sattı mı dersin

Geceler gözüme oldu bir perde

Dedim hey Allah’ım sabahlar nerde

Ay çekilip kaldı olduğu yerde

İnip tepelerden battı mı dersin

Sevip âşık olmak tatlı bir çile

İsmin şiir oldu döküldü dile

Sabah müjdecisi horozlar bile

Uykusundan kalkıp öttü mü dersin

Saatler durdular zaman dolmadı

Yıldızların bile şavkı solmadı

Belki bir yıl geçti sabah olmadı

Tan ağarıp şafak attı mı dersin

Yaktı bu hasretin dedim el aman

Unutma sevgili gel zaman zaman

Uludağ da karlar başımda duman

Seher yeli esip gitti mi dersin

Seven sevdiğine varıp erince

Gençleşir âşıklar gönül verince

Bakıp saçlarımı ak ak görünce

Kalbimde ki sevda bitti mi dersin

Bir türlü halimden bilmedi eller

Beyhudeye gitti döktüğüm seller

Bir senin dışında başka güzeller

Ömrüme bir ömür kattı mı dersin

Aylar gelir geçer mevsimler döner

Hayat kandilinde yanan mum söner

İdris’im ayaksız bir ata biner

Sensiz mutluluğu tattı mı dersin