Alıp haberini duyduktan sonra
Uzanıp rahatça yattı mı dersin
Başımı yastığa koyduktan sonra
Gözlerimi uyku tuttu mu dersin
Hep seni özledim sensiz ağladım
Bazen durgunlaşıp bazen çağladım
Ben bütün sevgimi sana bağladım
Yarısını bölüp sattı mı dersin
Geceler gözüme oldu bir perde
Dedim hey Allah’ım sabahlar nerde
Ay çekilip kaldı olduğu yerde
İnip tepelerden battı mı dersin
Sevip âşık olmak tatlı bir çile
İsmin şiir oldu döküldü dile
Sabah müjdecisi horozlar bile
Uykusundan kalkıp öttü mü dersin
Saatler durdular zaman dolmadı
Yıldızların bile şavkı solmadı
Belki bir yıl geçti sabah olmadı
Tan ağarıp şafak attı mı dersin
Yaktı bu hasretin dedim el aman
Unutma sevgili gel zaman zaman
Uludağ da karlar başımda duman
Seher yeli esip gitti mi dersin
Seven sevdiğine varıp erince
Gençleşir âşıklar gönül verince
Bakıp saçlarımı ak ak görünce
Kalbimde ki sevda bitti mi dersin
Bir türlü halimden bilmedi eller
Beyhudeye gitti döktüğüm seller
Bir senin dışında başka güzeller
Ömrüme bir ömür kattı mı dersin
Aylar gelir geçer mevsimler döner
Hayat kandilinde yanan mum söner
İdris’im ayaksız bir ata biner
Sensiz mutluluğu tattı mı dersin