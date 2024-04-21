Bin dokuz yüz yetmiş nisan ayında

Aşkın badesini içtim o gece

İçtiğim bir damla benim payımda

Ölmeden kefeni biçtim o gece

Nefesim kesildi kaldım harladım

Yüreğimi alev yaktı korladım

Siyah saçı beyaz ettim karladım

Ak ile karayı seçtim o gece

Üç gece geldiler korktum uyandım

Fatiha okudum Hakka dayandım

Alevler içinde yanıyom sandım

Dumanım savruldu uçtum o gece

Dediler hadi iç saat üç oldu

Vakit ilerledi hayli geç oldu

Bir damlayı içmem gayet güç oldu

Terledim sınavdan geçtim o gece

Zorlandım sakinin elini sıktım

Rüyadan bir damla nasiple çıktım

Şükrettim nefretin bendini yıktım

Bütün kötülükten kaçtım o gece

Şükür Yaradana düşmedim zana

Kendimden geçmişim yalvardım O’na

Titreyince birden gelmişim cana

Hakkın hikmetine şaştım o gece

Bin dokuz yüz yetmiş nisan beşiydi

Uyandım gecenin saat üçüydü

Âşık İdris der ki Hakkın işiydi

Gönlümü deryaya açtım o gece

