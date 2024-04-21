Bin dokuz yüz yetmiş nisan ayında 
Aşkın badesini içtim o gece
İçtiğim bir damla benim payımda 
Ölmeden kefeni biçtim o gece

Nefesim kesildi kaldım harladım
Yüreğimi alev yaktı korladım
Siyah saçı beyaz ettim karladım
Ak ile karayı seçtim o gece

Üç gece geldiler korktum uyandım 
Fatiha okudum Hakka dayandım 
Alevler içinde yanıyom sandım 
Dumanım savruldu uçtum o gece

Dediler hadi iç saat üç oldu
Vakit ilerledi hayli geç oldu
Bir damlayı içmem gayet güç oldu
Terledim sınavdan geçtim o gece

Zorlandım sakinin elini sıktım 
Rüyadan bir damla nasiple çıktım 
Şükrettim nefretin bendini yıktım 
Bütün kötülükten kaçtım o gece

Şükür Yaradana düşmedim zana
Kendimden geçmişim yalvardım O’na 
Titreyince birden gelmişim cana 
Hakkın hikmetine şaştım o gece

Bin dokuz yüz yetmiş nisan beşiydi 
Uyandım gecenin saat üçüydü 
Âşık İdris der ki Hakkın işiydi 
Gönlümü deryaya açtım o gece
 