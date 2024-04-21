Bin dokuz yüz yetmiş nisan ayında
Aşkın badesini içtim o gece
İçtiğim bir damla benim payımda
Ölmeden kefeni biçtim o gece
Nefesim kesildi kaldım harladım
Yüreğimi alev yaktı korladım
Siyah saçı beyaz ettim karladım
Ak ile karayı seçtim o gece
Üç gece geldiler korktum uyandım
Fatiha okudum Hakka dayandım
Alevler içinde yanıyom sandım
Dumanım savruldu uçtum o gece
Dediler hadi iç saat üç oldu
Vakit ilerledi hayli geç oldu
Bir damlayı içmem gayet güç oldu
Terledim sınavdan geçtim o gece
Zorlandım sakinin elini sıktım
Rüyadan bir damla nasiple çıktım
Şükrettim nefretin bendini yıktım
Bütün kötülükten kaçtım o gece
Şükür Yaradana düşmedim zana
Kendimden geçmişim yalvardım O’na
Titreyince birden gelmişim cana
Hakkın hikmetine şaştım o gece
Bin dokuz yüz yetmiş nisan beşiydi
Uyandım gecenin saat üçüydü
Âşık İdris der ki Hakkın işiydi
Gönlümü deryaya açtım o gece