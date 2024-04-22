Çekerek Belediyesi tarafından Çekerek Rafting Alanı’nda “Kadınlar Programı” düzenlendi.

Festival havasında gerçekleşen “Kadınlar Programı”na İlçe Belediye Başkanı Üzeyir İnce ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konu ile ilgili Başkan Üzeyir İnce yaptığı açıklamada, “Çekerek Belediyemiz tarafından düzenlenen, ‘Kadınlar Programı’ metrelerce uzayan halaylarla ve büyük bir coşkuyla Rafting Alanında gerçekleşti. Katılım sağlayan bütün hanım kardeşlerime teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğimize nazar değmesin” dedi.