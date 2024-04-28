Cağaloğlu yayınevi tarafından 4. Baskıya giren eser siz değerli okurlarımızın takdimine sunuldu.

Eserde: sayfalarında dolaşırken kıymetli Rıfat Ilgaz’ın şu dizelerine rastlıyoruz…

Çocuğumuz semtine uğramaz oldu

Okulun palto ayakkabı pazarında

Kimimiz limon satar balık pazarında

Kimimiz Tahtakale’de çaycılık eder…

Yetiştirme yurtlarının resmî hizmete mahsus resmî odalarında; hüzünlü, dramatik, neşeli, komik ama her aşamasında samimi bir yolculuk yapacaksınız. Küskün düşen, yorulan, devam edemeyeceğini düşünenlere; iyiliği, affetmeyi ve kalk demeyi bilen bir adamın hikâyesi…

prof. Dr. Vedat Işıkhan: şu dizeleriyle…

“hem iyi bir sosyal hizmet uzmanı hem iyi bir şair hem iyi bir yazar hem de öğrencim olan âlim yavuz, yetiştiği zorlu

koşulları, eğlenceli ve vicdanlı bir dille anlatıyor.”

Prof. Dr. Fatih Şahin: şu dizeleriyle…

“sosyal hizmetin ruhlara ve yaşamlara nasıl dokunduğunu, nasıl iyileştirip, dönüştürdüğünü gösteren, yaşananları edebi ve objektif bir dille aktaran bu kitabı camiamıza önermekten onur duyuyorum.”

Prof. Dr. Ersan Odacı: şu dizeleriyle…

“insanın yaşadıklarına saplanıp kalmadan, karşısına çıkan tüm olumsuzluklara rağmen yaşadığı topluma küsmeyip, ona teşekkür etmenin erdemliliği: sakın acında kaybolma.”

Prof. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu : şu dizeleriyle…

“batı’da bu tür kitaplarla insanları tedavi ediyorlar.”

Huzurlu okumalar temennisiyle..