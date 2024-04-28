Genci ihtiyarı bir bir almışlar

Acaba neylerler kara toprakta

Uyanılmaz bir uykuya dalmışlar

Acaba neylerler kara toprakta

Kimi var bu yılın kışında ölmüş

Kimi var işinin başında ölmüş

Kimi var on sekiz yaşında ölmüş

Acaba neylerler kara toprakta

Her taraf virane öter baykuşlar

Kiminin kabrinde devrilmiş taşlar

Bükülmüş boyunlar eğilmiş başlar

Acaba neylerler kara toprakta

Her bir taşta türlü türlü yazılar

Okudukça ciğerlerim sızılar

Henüz daha küçük körpe kuzular

Acaba neylerler kara toprakta

Yürekler bir başka atar burada

Ciğerime bir ok batar burada

Nice koç yiğitler yatar burada

Acaba neylerler kara toprakta

Kiminin yattığı yer belli değil

İyi belli değil şer belli değil

Hoyrat belli değil pir belli değil

Acaba neylerler kara toprakta

Âşık İdris o âlemden gelen yok

Ne var ne yok belli değil bilen yok

Yıllar geçti hiçbir haber salan yok

Acaba neylerler kara toprakta