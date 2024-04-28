Genci ihtiyarı bir bir almışlar
Acaba neylerler kara toprakta
Uyanılmaz bir uykuya dalmışlar
Acaba neylerler kara toprakta
Kimi var bu yılın kışında ölmüş
Kimi var işinin başında ölmüş
Kimi var on sekiz yaşında ölmüş
Acaba neylerler kara toprakta
Her taraf virane öter baykuşlar
Kiminin kabrinde devrilmiş taşlar
Bükülmüş boyunlar eğilmiş başlar
Acaba neylerler kara toprakta
Her bir taşta türlü türlü yazılar
Okudukça ciğerlerim sızılar
Henüz daha küçük körpe kuzular
Acaba neylerler kara toprakta
Yürekler bir başka atar burada
Ciğerime bir ok batar burada
Nice koç yiğitler yatar burada
Acaba neylerler kara toprakta
Kiminin yattığı yer belli değil
İyi belli değil şer belli değil
Hoyrat belli değil pir belli değil
Acaba neylerler kara toprakta
Âşık İdris o âlemden gelen yok
Ne var ne yok belli değil bilen yok
Yıllar geçti hiçbir haber salan yok
Acaba neylerler kara toprakta