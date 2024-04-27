1

Elimle tutamam gözle göremem

Hudut çizilmeyen ilde sen varsın

Tarif edip göz önüne seremem

Adını söyleyen dilde sen varsın

2

Sensiz hayat biter kâinat durur

Kalp atışı bile isminle vurur

Ağaç çiçek açmaz yapraklar kurur

Meyveleri sunan dalda sen varsın

3

Gülümsersin sana doğru gülene

Ağlayıp da gözyaşını silene

Görünürsün bakmasını bilene

Yaratılan her güzelde sen varsın

4

Bütün güzellikler senin eserin

Mekânda münezzeh bellidir yerin

Mecnun Leylasını arardı derin

Aşkını bulduğu çölde sen varsın

5

Kin ile nefreti taş görür yunus

Seni bilmeyeni boş görür yunus

Yaratandan ötürü hoş görür yunus

Mevlana çağrısı gel de sen varsın

6

Aklı var olanlar bilmeli bunu

Doğru ibadetle geçirir günü

Kul hakkıyla gelme ızdırap sonu

Hakka yakın olan kulda sen varsın

7

Yakıp ateşiyle pişirende sen

Kaynatıp kaynatıp taşıranda sen

Veysel’i yollara düşürende sen

Sevgi ile her gönülde sen varsın

8

Kalpler ismim ile atacak dedin

Kulum onu temiz tutacak dedin

Her canlı ölümü tadacak dedin

Hakikate giden yolda sen varsın

9

Kulların halini açıkça gören

Türlü nimetleri önüne seren

Şehidin kanını bayrağa veren

Hem sancakta hem hilalde sen varsın

10

Yusuf aşkın ile düştü zindana

Mübarek nurunu verdin her cana

Sen habibim dedin o kutlu cana

Resulün gözyaşı gülde sen varsın

11

Zikrettiğim doksan dokuz ismin var

Esma’ül Hüsna’dır şu gönlüme yar

İdris’ini lütfu kereminle sar

Elif’te sen varsın dilde sen varsın