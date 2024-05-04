Yozgat İl Jandarma ekipleri tarafından Toplum Destekli Kolluk Faaliyeti kapsamında çalışma yapıldı.

03 Mayıs 2024 günü Yozgat’ta hayvancılık yapan vatandaşlara büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlıkları, sahte para, dolandırıcılık olayları hakkında bilgilendirme faaliyeti yapılmış olup bilgi broşürleri dağıtıldı.

Jandarma komutanlığından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın benzeri olaylara karşı sağduyulu davranmaları ve bu tür olayların tespiti halinde 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bilgi vermeleri hususunda bilgilendirme yapılmıştır. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızı kamu yararına aydınlatmak ve bilgilendirmek maksadıyla yapılan faaliyetlerimiz azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.