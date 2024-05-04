Yozgat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, yasadışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkartarak faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “26 Nisan-03 Mayıs 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip sonucu tespit edilen hakkında ‘Kadına Karşı Basit Yaralama’ ve ‘Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçlarından ‘4 yıl’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.E. isimli şahıs Yozgat-Merkez’de, hakkında ‘Nafaka Hükümlerine Uymamak’ suçundan ‘6 ay’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.C. isimli şahıs Yozgat-Merkez’de, hakkında ‘Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması’ suçundan ‘1 ay 26 gün’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.D. isimli şahıs Yozgat-Merkez’de, hakkında ‘Mala Zarar Verme’ suçundan ‘4 yıl’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.M. isimli şahıs Akdağmadeni ilçesinde, hakkında ‘Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermi Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma’ suçundan ‘10 ay’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ç.’ isimli şahıs Akdağmadeni’nde, hakkında ‘Bilişim Sistemleri İle Banka ve Kartlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan ‘3 yıl 4 ay’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.K. isimli şahıs Sarıkaya’da, yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan 6 şahsın işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Adli Makamlarca tutuklanarak Cezaevlerine konulmuştur. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, asayiş ortamının sağlanması ve yasadışı faaliyeti olan kişi veya kişilerin yakalanarak adli makamlara teslim edilmesini sağlamak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak yine halkımızın desteği ile devam edecektir” ifadelerine yer verildi.