Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Fabrika Yöneticileri, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ve Uzunlu Belediye Başkanı Mustafa Uçar'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Akay, Belediye Başkanı seçilen, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Uzunlu Belediye Başkanı Uzunlu Belediye Başkanı Mustafa Uçar'a başarı diledi.

Birlik ve beraberlik en güzel örneğinin sergilendiği sohbette, Başkan Akay ve Coşar, Boğazlıyan’a yapılacak hizmet ve yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulundular.