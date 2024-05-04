Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek okul ve kurum müdürlerinin katılımı ile yeni eğitim müfredatı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yeni müfredatın ilk yerli ve milli eğitim müfredatı olduğunu dile getiren Şimşek, yeni müfredat hakkında sunum yaptı.

Yeni Müfredatın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli okul müdürleri tarafından kendi okullarında da öğretmenleri ile birlikte incelenecek olup, yeni müfredat ile ilgili tüm eğitim kurumlarının ve çalışanların bilgi sahibi olması sağlanacak.

Yeni eğitim müfredatının gelişen ve değişen dünya ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler ışığında belirli aralıklarla revize edileceği dile getiren Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek yaptığı açıklamada, “Yeni müfredatımızın akademisyenlerin ve öğretmenlerimizin yer aldığı uzmanlar tarafından uzun soluklu çalışmalar sonucunda hazırlandığı söylenerek eğitim camiası olarak gerekli incelemelerin ve paylaşımların yapılması gerekiyor. Velilerimize öğrencilerimize ayrıntılı olarak anlatmalıyız” ifadelerini kullandı.