Yozgat Ülkü Ocakları, Alparslan Türkeş Huzurevi sakinlerine ziyaret etti.

Huzurevinde kalanlarla tek tek ilgilenerek yaşlılara ikramlarda bulunan Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı Celal Yalçın, “Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanlığı olarak Alparslan Türkeş Huzurevi’ni ziyaret edip, büyüklerimizin elini öpüp, hayır dualarını aldık. Ülkü Ocakları dualı bir harekettir. Aksakallıların, ulu kocaların duası üstümüzden eksik olmasın” dedi.

Yalçın ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada; “Huzur evinde ki büyüklerimizin hayır dualarını aldık. Bizler de onların birer evladıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tecrübelerinden fazlasıyla faydalandığımız büyüklerimize, sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler geçirmelerini temenni ederek saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.