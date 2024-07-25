Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı birimlerince 24 Temmuz 2024 günü Çekerek ilçesi x mevkiinde bir işyerinde yapılan operasyonda, O.S. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Şüpheli şahıs üzerinde ve işyerinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen; 1 adet heykel, 2 adet obje, 12 adet sikke ele geçirilmiştir. Tarihi eser niteliğindeki sikke ve kağıt tablo muhafaza altına alınmış olup, yakalanarak gözaltına alınan O.S. isimli şüpheli şahıs hakkındaki adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak her türlü kaçakçılıkla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.