Tokat’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek motosiklete çarptı. Kaza neticesinde motosikletin ve otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

İddiaya göre Erek Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ömer Faruk Ç. idaresindeki 60 FE 007 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüjden diğer şeride geçerek karşı yönden gelen Efehan K. yönetimindeki 60 AEJ 302 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motor sürücüsü Efehan K. yol kenarında bulunan araçların üzerine düştü. Otomobil ise oto yıkama dükkanına girerek durabildi. Kaza nedeniyle ağır yaralanan Efehan K. ve Ömer Faruk Ç. olay yerine gelen ambulans ile Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralıların Tokat Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.